Britse toerist vindt Amsterdamse 'vakantieliefde' via briefje

AMSTERDAM - De Britse toerist Josh die vanuit Wales op zoek was naar een Amsterdams meisje dat hij ontmoette tijdens de Pride, heeft zijn vakantieliefde gevonden.

Gisteren verscheen een brief van Josh online, waarin hij schreef op zoek te zijn naar een meisje wier naam begint met een J of een G. Haar exacte naam was hem ondanks de hartstochtelijke ontmoeting niet bijgebleven.

In de buurt van tramhalte

Wel wist Josh zich te herinneren dat hij naar het huis van het meisje ging en dat zij ergens op de Admiraal de Ruijterweg woont, in de buurt van een tramhalte.

Josh stuurde de brief naar willekeurige adressen in de straat, want een telefoonnummer of e-mailadres van het meisje had hij ook niet genoteerd. "Helaas moest ik die nacht naar huis vliegen en in de haast ben ik haar naam en contactgegevens vergeten", schreef hij.

Telefonisch contact

Na een zoektocht van onder andere AT5 werd de vakantieliefde gevonden. Het meisje wil graag anoniem blijven, maar ze heeft inmiddels wel telefonisch contact met Josh. Ze hebben beloofd foto's te sturen als ze elkaar nog eens ontmoeten.