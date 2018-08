Deel dit artikel:











Haarlemmer (22) verdacht van inbraakpoging Aerdenhout Foto: Inter Visual Studio

AERDENHOUT - Een 22-jarige man uit Haarlem is vandaag door de recherche aangehouden. Hij wordt verdacht van de inbraakpoging bij een woning aan de Zandvoorterweg in Aerdenhout op 9 mei. Een tweede verdachte is nog spoorloos.

Getuigenverklaringen leverden voor de politie bruikbare informatie op. De man zit vast en het onderzoek loopt. Lees ook: Mannen ontkomen aan politie bij inbraakpoging Aerdenhout De bewoonster van het huis werd die avond in mei opgeschrikt toen ze in haar tuin twee gemaskerde mannen vond. Een van hen had een vuurwapen bij zich. De mannen sloegen op de vlucht en de vrouw bleef ongedeerd achter.