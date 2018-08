Deel dit artikel:











Renner Van den Berg maakt debuut op hoogste niveau Foto: NH Sport / Thomas Brood

PURMEREND - Wielrenner Julius van den Berg maakte een paar weken terug de overstap van Seg Racing naar Team EF Education First. Deze week rijdt hij zijn eerste World Tour rittenkoers in de vorm van de BinckBank Tour. "Ik was toch wel gespannen", vertelde de renner uit Purmerend.

Vandaag reed Van den Berg een verdienstelijke individuele tijdrit in Venray. "Voor mijn gevoel ging het best wel ok. Ik heb dit jaar weinig tijdritten gereden dus ik wilde een goede tijdrit rijden. Helemaal na het NK waar het minder ging", zegt Van den Berg na afloop. De BinckBank Tour duurt nog tot en met zondag. "Komende dagen zijn er veel sprintetappes. Misschien zit ik nog een keer in de vroege vlucht. Anders zal ik de ploeg en onze sprinter Tom van Asbroeck helpen", aldus Van den Berg.