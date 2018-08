Eerste deelnemers Finder Darts Masters bekend

EGMOND AAN ZEE - De organisatie van de Finder Darts Masters heeft de eerste namen bekend gemaakt voor het toernooi van dit jaar. Begin december zijn Jim Williams (verliezend finalist 2017), Glen Durrant en een handvol Nederlanders in Egmond aan Zee te bewonderen.

Vorig jaar verloor Williams in de finale van Danny Noppert. Noppert versloeg de Welshman met 5-3. De titelverdediger is er niet bij, omdat hij begin dit jaar de overstap maakte naar de PDC. De Finder Darts Masters is onderdeel van de BDO.

Toppers

Durrant, de nummer één op de wereldranglijst van de BDO en tweevoudig winnaar van het toernooi, komt ook weer terug naar Noord-Holland. Verder staan wereldtoppers Mark McGeeney, Scott Mitchell en Scott Waites op de deelnemerslijst.

Nederlanders

Ook Nederland is goed vertegenwoordigd. Willem Mandigers, Richard Veenstra, Derk Telnekes, Chris Landman en Wesley Harms zijn in ieder geval van de partij in Egmond aan Zee.

Vrouwen

Bij de vrouwen zijn pas drie namen bekend gemaakt. Aileen de Graaf (winnares 2017), Sharon Prins (foto) en Deta Hedman zullen aan de oche verschijnen.

De Finder Darts Masters begint op vrijdag 7 december. De finales worden op zondag 9 december gegooid.