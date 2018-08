Waternet plaatst drie noodpompen in Groote Zeesluis Muiden

MUIDEN - Ondanks de regen van de afgelopen dagen is er nog steeds sprake van een groot tekort aan water. Daarom plaatst Waternet drie noodpompen in de Groote Zeesluis in Muiden, deze moeten er voor zorgen dat het waterpeil van het IJmeer hoog genoeg blijft.

De droogte zorgt er voor dat het waterpeil van het IJmeer bij Muiden te laag is. Hierdoor stroomt het water vanuit het IJmeer via de historische Groote Zeesluis in Muiden niet meer vanzelf in de richting van de Vecht.

Dit heeft gevolgen voor natuurgebieden als het Naardermeer, de Spiegelplas en de Ankeveense Plassen, die normaal gesproken worden gevoed door water uit het IJmeer. Planten en dieren in deze kwetsbare gebieden hebben dit water nodig. Om het waterpeil hoog genoeg te houden en te voorkomen dat de natuurgebieden geen onherstelbare schade oplopen is het nodig om het water vanuit het IJmeer in de richting van de Vecht te pompen.

Noodpompen

Er worden in de Groote Zeesluis in Muiden drie noodpompen geplaatst. Dit gebeurde niet eerder op deze locatie. De voorbereidende werkzaamheden starten zo snel mogelijk.

Pleziervaart kan ondanks de plaatsing van de noodpompen gewoon door de sluis in Muiden varen. Het is nog onduidelijk hoe lang deze maatregel nodig is. Dit is afhankelijk van de droogte.