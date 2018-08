Blom fluit VVV - Ajax en Lindhout leidt FC Emmen - AZ

AMSTERDAM - Kevin Blom fluit zaterdagavond VVV - Ajax en Allard Lindhout leidt zondag FC Emmen - AZ. Ook de scheidsrechters van de eerste divisie zijn bekend.

VVV - Ajax

VVV- Ajax staat zaterdag onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. Hij wordt geassisteerd door Charl Schaap en Johan Hubers. Martin Pérez is de vierde man en Jochem Kamphuis is de VAR. De wedstrijd in De Koel begint zaterdag om 18.30 uur.

FC Emmen - AZ

Allard Lindhout fluit zondag de wedstrijd tussen FC Emmen en AZ. Hij wordt geassisteerd door Rens Bluemink en Roy de Nas. Marc Nagtegaal is door de KNVB aangesteld als vierde official, Edwin van de Graaf fungeert bij dit duel als VAR. De wedstrijd in De Oude Meerdijk begint om 14.30 uur en is live te volgen via onze site, app en op Facebook.

Eerste divisie

De uitwedstrijd van Telstar bij RKC staat vrijdagavond onder leiding van Laurens Gerrets.

Ingmar Oostrom fluit vrijdag FC Volendam - FC Den Bosch

Deze twee wedstrijden zijn live te volgen op de radio in NH Sport.

Roda JC - Jong Ajax wordt vrijdag gefloten door Edwin van de Graaf

Jong AZ speelt maandagavond tegen Almere City FC en dat duel staat onder leiding van Freek van Herk.