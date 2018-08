Waterschapsbelasting in 2019: "Hoger als gevolg van klimaatverandering"

NOORD-HOLLAND - In onze provincie betalen we volgend jaar meer waterschapsbelasting. Dit zegt woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Marko Cortel tegen NH Nieuws. De oorzaak is níét de droogte van de afgelopen periode, maar van de klimaatverandering op de lange termijn. "De hoogte van de stijging weten we pas in oktober", aldus Cortel.

Deze uitspraak is een reactie op een artikel van NRC, waarin voorzitter van de Unie van de Waterschappen Hans Oosters zegt dat hij verwacht dat de waterschapsbelasting in heel Nederland stijgt. Vervolgens wordt geïnsinueerd dat dit een gevolg is van de Nederlandse droogte van de afgelopen maanden, maar daar is Cortel het niet mee eens. "Waterschappen zijn er juist om dit soort korte crises vooraf in hun begroting op te nemen. Dit geldt dus voor de droogte, maar bijvoorbeeld ook voor die hele natte septembermaand vorig jaar."

In Nederland zijn 22 waterschappen die geografisch in elk hun eigen deel van het land de waterhuishouding controleren en regelen. In Noord-Holland heb je naast HHN nog Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Die laatste twee konden tegenover NH Nieuws nog niets zeggen over een eventuele stijging van de kosten.

Cortel durft wél te zeggen dat hij verwacht dat de begroting duurder uitvalt. "De klimaatverandering ontwikkelt zich gewoon sneller dan ingeschat." Maar is de droogte van afgelopen tijd niet een gevolg van die klimaatverandering? "Ja, maar het gaat erom hoe we in de toekomst met een structurele manier mee omgaan. Of dat we bijvoorbeeld grote investeringen moeten doen zoals ondergrondse waterresevoirs."

Stijging

In het artikel van NRC wordt gespeculeerd over belastingsstijging van 2,5 tot 3 procent, maar over exacte getallen wil Cortel nog niets zeggen. "Het bestuur moet nog overleggen. Maar een ding is zeker: we moeten ons wapenen zodat alle mensen op het juiste moment droge voeten óf natte voeten krijgen.