Franse villa kopie van het Raadhuis in Hilversum Foto: ANP

HILVERSUM - De Franse Villa Cavrois in Croix, lijkt als twee druppels water op het Raadhuis van Hilversum. De gemeente is trots op hun Raadhuis dat toonaangevend is voor Hilversum, de Franse versie was bij hen nog niet bekend.

Het Raadhuis van Hilversum dateert van 1931 en is één van de hoogtepunten van architect Willem Dudok. De bouw van Villa Cavrois werd een jaar later afgerond en de gelijkenis is frappant. De Franse villa werd ontworpen door Robert Mallet-Stevens die zich zichtbaar liet beïnvloeden door Dudok.