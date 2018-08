"Overlast daklozen door beddentekort nachtopvang Alkmaar"

ALKMAAR - De door daklozen veroorzaakte overlast in de Alkmaarse woonwijk De Hoef zou komen door een beddentekort in de nachtopvang aan de Jan van Heemstraat. Dat suggereert CDA Alkmaar in schriftelijke vragen aan het college.

Volgens de fractie zou opvanginstantie dnoDoen regelmatig 'nee' moeten verkopen aan mensen die 's avonds aankloppen bij de nachtopvang, ook aan zeer kwetsbare mensen die soms moeilijk bereikbaar zijn voor instanties. "Dat kan niet de bedoeling zijn. Hierdoor zijn ze genoodzaakt om buiten op straat te blijven zwerven."

De daklozen kunnen op straat een gevaar voor zowel zichzelf alsook anderen zijn, meent CDA Alkmaar. "Maar ook dat zij gedrag vertonen, dat overlast kan veroorzaken voor de bewoners in de wijk De Hoef."

De fractie wil van het college de plannen horen om het beddentekort in de nachtopvang tegen te gaan en wat het gaat doen om de overlast van daklozen voor omwonenden in De Hoef te verminderen.

De Alkmaarse agent Brigitta Coppens schreef vorige week op Twitter al over de overlast in haar wijk. De politie en Stadstoezicht hebben daaropvolgend het toezicht in De Hoef verscherpt, blijkt in berichtgeving van het Noordhollands Dagblad.

Volgens de krant is er de afgelopen weken meer overlast in de wijk. "Vermoedelijk ook door de hitte", aldus een gemeentewoordvoerder tegen het dagblad. "Het gaat vooral om rondhangen met drank, slapen op bankjes, schreeuwen en toiletteren in de openbare ruimte."

De laatste tijd kloppen volgens opvangorganisatie dnoDoen veel cliënten met een GGZ-verleden aan. Die worden alleen toegelaten als ze aanspreekbaar zijn op hun gedrag. Eén dakloze komt volgens Hil Rabenberg van dnoDoen de laatste tijd steeds dronken aan en als hij niet binnengelaten wordt, maakt hij een hoop stampij.