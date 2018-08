De Peiling: Jongeren hebben bel-angst en appen liever

NOORD-HOLLAND - Bellen? Als het even kan niet! Bijna veertig procent van de jongeren heeft bel-angst. Ze sturen liever een appje dan dat ze iemand telefonisch spreken. Wat heeft jouw voorkeur?

Bel-angst

Als het niet hoeft, bellen jongeren tussen de 18 en 30 jaar liever niet. 38 procent zegt echt last te hebben van bel-angst en stuurt daarom vooral appjes. Volgens onderzoeksbureau Motivaction herkent de oudere generatie, tussen de 31 en 70 jaar, deze angst voor het telefoongesprek nauwelijks. Slechts 15 procent zegt er ook last van te hebben.

Bellen ouderwets

Volgens psycholoog Peter Nikken, gespecialiseerd in media-opvoeding, is bellen niet meer van deze tijd. "Jongeren communiceren liever zonder te praten. Er zijn nu nieuwe technieken om te communiceren", zet hij tegen EditieNL. "Het is niet zo dat ze contactgestoord zijn. Met de nieuwere communicatiemogelijkheden kunnen ze hun sociale contacten prima onderhouden."

Sociaal probleem

Communicatietrainer Onno Hansen is het daar niet mee eens. "Op het werk is het wel een een sociaal probleem, want in sectoren waar de oudere generatie werkt, zijn we nog steeds afhankelijk van telefoneren. Daarom kunnen sommige jongeren met bel-angst op dit moment maar moeilijk functioneren in het bedrijfsleven."

Appen met de klantenservice

Veel grote bedrijven en online winkels spelen in op de app-voorkeur van jonge klanten. De klantenservice is niet alleen telefonisch bereikbaar, maar bijvoorbeeld ook via Whatsapp of met een chatfunctie op de website van het bedrijf.

