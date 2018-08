Deel dit artikel:











Man (27) afgetuigd door minderjarige tieners na weigeren kopen joint Foto: Shutterstock

HAARLEM - Een 27-jarige man uit Haarlem is gistermiddag in elkaar geslagen door drie jonge tieners in het centrum van Haarlem. Dat gebeurde nadat de man weigerde een joint voor de minderjarigen te kopen.

Het gaat om twee jongens van 15 en een van 17 jaar oud. De man was op straat benaderd door de jongens. Zij eisten dat hij een joint voor hen zou kopen. Deed hij dat niet, dan zouden ze hem in elkaar slaan. Omdat de man geen problemen wilde, nam hij het geld van de jongens aan en liep hij naar een coffeeshop. Hier legde hij uit wat er was gebeurd, waarna de coffeeshopmedewerker het geld pakte en achter de jongens aanging. De man, die dacht dat het hiermee was afgedaan, stapte op de fiets en ging ervandoor. Achtervolging

Tien minuten later kwam de man de jongens echter weer tegen, ditmaal in de Grote Houtstraat. Direct pakte één van de jongen de man bij z'n keel. De andere jongens schopten en sloegen de man. Nadat een voorbijganger riep dat de politie was gebeld, gingen de jochies er snel vandoor. Na een korte achtervolging door het centrum kon de politie uiteindelijk de drie tieners oppakken. De 27-jarige man heeft aangifte gedaan van mishandeling.