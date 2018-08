Deel dit artikel:











Na 30 jaar weer nieuw leven in het Enkhuizer skûtsje zeilen Foto: NH Nieuws Foto: NH nieuws / Chantal Bos

ENKHUIZEN - Thomas de Boer (29) brengt nieuw leven in het Enkhuizer skûtsje zeilen. Voor het eerst in dertig jaar doet komende week weer een skûtsje mee aan het open kampioenschap in Friesland.

"We zijn al tweëenenhalf jaar bezig om weer een skûtsje naar Enkhuizen te halen", vertelt Thomas trots. Begin maart heeft hij het schip gekocht en volledig opgeknapt. Er moest een hoop aan gebeuren: "Het houtwerk was slecht, het roer was verrot en hij is helemaal van binnen- en buiten opnieuw geschilderd". Vernoeming

Het was in de jaren '80 dat de schipper Jan Bakker voor het laatst heeft meegedaan aan het IFKS, oftewel het open kampioenschap skûtsjezeilen. Thomas heeft zijn skûtsje dan ook vernoemd naar de bijnaam van het voormalige skûtsje 'De Drie Haringen', vanwege het zeilteken dat refereert aan het stadswapen van Enkhuizen. Thomas is al van jongs af aan op het water te vinden en startte in 2012 de eerste zeilschool van Enkhuizen. "Mijn ouders hebben altijd zelf boten gehad. Op de middelbare school ben ik op tjalken en klippers gaan varen op de zeilende passagiersvaart." Aankomende donderdag vaart De Drie Haringen uit naar Friesland waar op zaterdag 17 augustus het open kampioenschap begint. Thomas en zijn bemanning moet het opnemen tegen zestien andere skûtsjes. Een week lang varen ze van dorp naar dorp. De finale vindt plaats op zaterdag 25 augustus in Lemmer.