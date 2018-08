Amsterdamse studentenkamer nog steeds de allerduurste

AMSTERDAM - (AT5) Het mag eigenlijk geen verrassing meer zijn: de Amsterdamse studentenkamer is alweer de duurste van het hele land.

De gemiddelde kamerprijs in de stad ligt volgens Kamertnet op 571 euro per maand en dat is flink meer dan het landelijk gemiddelde dat op iets meer dan 400 euro ligt. Volgens de kamersite stegen de huurprijzen het afgelopen jaar met ruim 5 procent.

De sterke prijsstijging is het gevolg van de krapte op de woningmarkt. Omdat er nauwelijks woningen beschikbaar zijn voor starters, blijven afgestudeerde studenten langer in hun kamer wonen en is er nauwelijks sprake van doorstroom.