Medewerkers Huisartsenpost Amsterdam frauderen met medicijnen: directeur vertrekt

AMSTERDAM - De directeur van de Huisartsenpost Amsterdam (HpA) Paul Rijksen vertrekt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de verbeterplannen van de HpA onvoldoende resultaten opleveren. Ook blijken medewerkers gefraudeerd te hebben met medicijnen.

Dat schrijft de Raad van Toezicht van de Huisartsenpost Amsterdam in een mail aan het personeel, zo meldt AT5.

Wachttijd

De problemen bij de Huisartsenpost Amsterdam stapelen zich op. Al lange tijd is er vaak een veel te lange wachttijd voor patiënten die bellen met de HpA. Wachttijden van een halfuur zijn geen uitzondering.

De norm is dat driekwart van de telefoontjes binnen twee minuten en de rest binnen tien minuten moet worden beantwoord. De wachttijden zijn geen uniek Amsterdams probleem: bijna alle huisartsenposten in Nederland hebben hier last van.

Tekort

De lange wachttijden worden veroorzaakt door een groot tekort triagisten. Daarnaast kon de HpA ook het zomerrooster voor huisartsen niet rondkrijgen, waardoor de huisartsenpost in Amsterdam West deze maand in de nachtelijke uren is gesloten.



Naast de wachttijden staat de HpA voor nog meer stevige uitdagingen, schrijft de Raad van Toezicht. Zo is de werkdruk voor personeel te hoog en wordt er gewerkt aan een nieuwe manier van werken en cultuur binnen het bedrijf.

'Kwaliteiten Rijksen onvoldoende'

Rijksen heeft hiervoor volgens de Raad wel gedegen plannen opgesteld, alleen loopt de uitvoering daarvan achter op schema. Ook vindt de Raad dat de persoonlijke kwaliteiten van Rijksen als bestuurder onvoldoende zijn.

Daarnaast is er eind vorig jaar fraude gepleegd met medicijnen door medewerkers van de HpA. Er is onderzoek gedaan door een extern bureau. Ook heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zelf een onderzoek ingesteld.



In meerdere gevallen is er inderdaad gefraudeerd met de regels rondom het voorschrijven en registeren van medicijnen voor en door medewerkers. In een enkel geval zouden medewerkers van de HpA recepten hebben voorgeschreven voor zichzelf en familieleden.

Vergrootglas

De HpA ligt de laatste tijd sowieso al onder het vergrootglas van de Inspectie. De Inspectie is van mening dat de voortgang van de verbeterplannen onvoldoende resultaten opleveren. Op korte termijn komt de Inspectie met een definitief rapport over de HpA.

De Raad van Toezicht van de HpA stelt binnenkort een interim bestuurder aan. Rijksen zal zijn werk dan overdragen en afscheid nemen van de HpA. Volgens de Raad van Toezicht is alles in goed overleg gegaan.