Wethouder in de clinch met buurtbewoners over bomenkap in Zwaag

ZWAAG - Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Wethouder Simon Broersma van de gemeente Hoorn en enkele bewoners aan de Ossenweide in Zwaag. De gemeente wil een rij bomen kappen en daar snappen sommige bewoners helemaal niets van. "Het zijn kerngezonde bomen."

Arlo Werkhoven is één van de bewoners die zich boos maakt over de voorgenomen plannen. "Dit is een prachtige laan, dit vind je bijna nergens en het zijn kerngezonde bomen", zegt hij tegen NH Nieuws. "Als je dit weghaalt, zit je gedurende 15 jaar tegen een rare lelijke laan aan te kijken. Dan heb je hier kleine rotboompjes, en aan de andere kant staan nog prachtige statige bomen."

Bomen te groot

Alleen de rij bomen aan de kant waar ook het huis van Arlo staat, staan op de nominatie op gekapt te worden. Toch zijn er meerdere buren die de bomen net als de gemeente wel weg zouden willen hebben. "We vinden deze bomen te groot en ze staan erg dicht op de woningen", licht wethouder Broersma toe.

Volgens de gemeente geven de bomen teveel overlast doordat takken en bladeren op de huizen, die allemaal een plat dak hebben, belanden. Arlo is het er niet mee eens en liet de wethouder zien dat de hoeveelheid takken en bladeren op zijn balkon heel erg meevalt. Toch blijft de wethouder bij zijn standpunt. "Ik denk dat we van mening blijven verschillen", zegt hij voor de camera tegen de teleurgestelde Arlo.