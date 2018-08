Deel dit artikel:











Scooterrijder klem onder bus na aanrijding in Hoofddorp Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HOOFDDORP - Een scooterrijder is vanavond aangereden door een bus bij het Ridderburgpark in Hoofddorp. Bij het ongeluk is de scooterrijder onder de bus terechtgekomen.

De hulpdiensten proberen de scooterrijder onder de bus vandaan te krijgen. Een traumahelikopter is ook naar de plek van het ongeluk gestuurd. Over de toestand van zowel de scooterrijder als de buschauffeur is niets bekend. Het is niet duidelijk of er passagiers in de bus zaten. De toedracht van het ongeluk is ook onduidelijk.