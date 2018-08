Ajax-vrouwen naar hoofdtoernooi Women's Champions League

BELFAST - De Ajax-vrouwen hebben zich vanmiddag geplaatst voor het hoofdtoernooi van de de Women's Champions League. De ploeg van trainer Benno Nihom speelde in de derde wedstrijd van het kwalificatietoernooi in Belfast met 0-0 gelijk tegen het IJslandse Thór/Ka. Daardoor eindigde Ajax als eerste van de poule.

Nihom moet veel nieuwe speelsters inpassen dit seizoen, dus de speelsters moeten nog wat aan elkaar wennen. Vooraf dacht Nihom dat het bij dit kwalificatietoernooi tussen Thór en Ajax zou gaan om de groepswinst en dat kwam uit. Ajax had genoeg aan een gelijkspel tegen de fysiek sterke IJslandse vrouwen na de eerdere winst op het Ierse Wexford Youths Women's FC en Linfield uit Noord-Ierland.

In de eerste helft creëerde Ajax behoorlijk wat kansen, maar de bal wilde er niet in. Ook in de tweede helft waren de beste kansen voor de Ajax-vrouwen, zoals de onderstaande tweet laat zien.

De IJslandse ploeg moest het de laatste elf minuten van de wedstrijd doen met tien speelsters nadat de Mexicaanse Ariana Calderon van Thór haar tweede gele kaart kreeg. Ajax kwam niet meer echt in gevaar, waardoor de ploeg nu bij de 32 beste ploegen van Europa zit en doorgaat in het hoofdtoernooi van de Champions League. Vrijdag vindt daarvoor de loting plaats.

Vorig jaar bereikte Ajax ook het hoofdtoernooi van de Champions League. De landskampioen verloor toen in de eerste ronde van de Italiaanse club Brescia.

Opstelling Ajax: Ubachs, Van Es, Van der Most, De Sanders, Roddik, Schenkel (L. Bakker/80), Salmi, Zeeman, Verhoeve (v.d. Linden/86), E.Jansen, Lewerissa (E. Bakker/84).