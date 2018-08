Nooit meer kliederen: schoonschrijven tijdens internationale Linkshandigendag

ENKHUIZEN - Wie zonder vlekkende inkt, spetters of beschadigd papier goed voor de dag wil komen, kon vandaag terecht bij de workshop 'schoonschrijven' in het Zuiderzeemuseum.

"Een juiste pengreep, de zithouding en een correcte papierligging zijn van belang om kliederen te voorkomen", legt schrijfdocent Harrie Stavenuiter uit. Een gemengde klas van jong tot oud doet mee aan de workshop. De hele dag door zit het klaslokaal vol waarbij workshops van 45 minuten worden gegeven.

“Voor veel ouderen is linkshandig zijn nog steeds een traumatische ervaring”, aldus Stavenuiter. Mensen die linkshandig waren, hoorden er niet bij. “Leerlingen werden vroeger bijvoorbeeld verplicht om op hun hand te zitten tot deze begon te slapen of kregen een tik met een liniaal, ze moesten verplicht met rechts schrijven."

Taboe

“Ik word er helemaal gestrest van”, zegt een 70-jarige cursiste met haar vulpen met inkt in de aanslag. Ze heeft de kneepjes van het linkshandig schrijven nog goed onder de knie maar herinnert zich ook haar vervelende schooltijd: “Net toen de docent met de liniaal op tafel sloeg, schrok ik me wild! Het doet me veel meer denken aan vroeger en de straffen van toen."

Ieder jaar op 13 augustus is het Internationale Linkshandigendag. In Nederland is het initiatief opgezet door Sander Reijn. De dag is in 1976 in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de ongemakken waar linkshandigen tegenaan lopen.