Horinezen lopen Pride Walk

HOORN - Tientallen Horinezen lopen mee met de tweede editie van Pride Walk. Omdat het Roze Maandag is, wordt met de Pride Walk seksuele- en genderdiversiteit gevierd en omarmd.

De Pride Walk vertrok tegen het einde van de middag vanaf ’t Schippershuis aan de Veermankade naar de Dubbele Buurt. Het doel is genderdiversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken.

In augustus 2017 werd in Hoorn voor het eerst de Pride Walk gehouden. Meer dan zestig mensen in de stoet droegen de officiële Regenboogvlag. De regenboogkleuren staan voor de veelzijdigheid en veelkleurigheid van de LHBTI-gemeenschap.

De positie van LHBTI’ers is in Nederland wettelijk beschermd. Maar dit betekent niet dat de maatschappelijke acceptatie en tolerantie van seksuele en genderdiversiteit vanzelfsprekend is. “Wanneer mensen er zichtbaar een LHBTI-levensstijl op nahouden lokt dit vaak discussies uit en kan het zelfs leiden tot agressie. Wij denken dat onder meer onbekendheid zorgt voor deze weerstand”, aldus een woordvoerder van gemeente Hoorn.