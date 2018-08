Deel dit artikel:











Zorgen over toekomst winkelpand Huizen na brand Foto: Inter Visual Studio

HUIZEN - De ChristenUnie in Huizen wil niet dat er hoogbouw komt op de locatie waar vorige week een winkelpand in vlammen opging. Het is nog onduidelijk wat de eigenaar precies van plan is.

De partij heeft nu al raadsvragen gesteld omdat ze verwachten dat de eigenaar snel een besluit zal nemen. "De neiging is al gauw; laten we wat groters neerzetten. Wij denken juist dat dit pandje een goede overgang biedt tussen het grootse van de nieuwbouw in het winkelcentrum en het kleine oude dorp." Lees ook: Veel brandschade bij winkelpand Huizen De grote brand van vorige week maandag woedde door het hele gebouw waar drie winkels in zitten. Vier aangrenzende huizen moesten ontruimd worden. Het gebouw is op dit moment gestut, om instorting te voorkomen. "Het hoeft niet per se in de oude staat hersteld te worden", zegt de ChristenUnie. "Het moet wel enigszins mogelijk zijn. Maar kijk wel naar het karakter van het dorp." Wanneer de eigenaar met nieuwe plannen komt, is niet bekend. Sonia Bloemen, één van de winkeliers in het pand, geeft aan nog niets te kunnen zeggen over de toekomst.