HOORN - Dierenambulance West-Friesland stopt toch niet met rijden. Tweeënhalve week geleden verspreidde de ambulancedienst een verklaring waarin deze suggestie wel werd gewekt. "Dat hebben we niet goed overgebracht", geeft initiatiefneemster Katinka Slot nu toe op Facebook. "Want stoppen gaan we zeker niet."

"We moeten alleen heel hard knokken om de doorgangen vrij te maken", vervolgt ze. "En dat blijft spannend."

Ze meldt tevens dat de bus van de Dierenambulance door een garage in Grootebroek wordt gemaakt. "Wanneer deze klaar is dat weten we nog niet. Maar er wordt hard aan gewerkt. Onze dank is heel groot", schrijft Slot blij. Vorige maand liet ze nog weten dat de bus stuk was en niet meer gerepareerd kon worden.

Dierenambulance West-Friesland is verwikkeld in een langslepende ruzie met Dierenambulance Hoorn. Sinds de oud-medewerkster van 'Hoorn' voor zichzelf begon, wordt ze naar eigen zeggen continu gedwarsboomd door de concurrerende ambulancedienst. Dit resulteerde in beschuldigingen over en weer.