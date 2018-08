Jan van der Bom is nieuwe dominee voor Grote Kerk Schagen

SCHAGEN - De Grote Kerk op de Markt in Schagen heeft een nieuwe dominee: Jan van der Bom uit Den Haag.

Dat meldt mediapartner Schagen FM. De kerkenraad heeft op 28 juni ingestemd met zijn benoeming. De kerkleden zijn op een gemeenteavond op 9 juli akkoord gegaan met de komst van de predikant naar Schagen.

Arie Jan van der Bom is 50 jaar en is in Den Helder geboren. Hij is gehuwd met een Amerikaanse, Kristin Anderson, en samen hebben ze een zoon van 11 jaar, Ezra. Ze wonen in Den Haag in een kosterswoning. Anderson is koster.

Grafisch ontwerper

Van der Bom is het najaar van 2017 afgestudeerd aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Vooreen was hij in de VS grafisch ontwerper van websites, maar later heeft hij zijn studies theologie en filosofie weer opgepakt.

Van der Bom wordt op 30 september in het ambt bevestigd in een bijzondere dienst in de Grote Kerk.

Sinds begin vorig jaar werden de kerkdiensten in de Grote Kerk geleid door interim-predikant Wim Andel. De kerk zat al enige tijd zonder dominee, want in augustus 2016 ging voorganger Michiel Aten aan de slag in Den Haag.