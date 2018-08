Deel dit artikel:











Botulisme vastgesteld bij dode eend in Enkhuizen Foto: NH Nieuws

ENKHUIZEN - Dierenbezitters opgelet! Bij een dode eend die vorige week werd aangetroffen in de sloot tussen de Gruttolaan en de Dirk Wierengastraat is botulisme type C geconstateerd. Deze variant is niet gevaarlijk voor mensen, maar wel voor dieren.

Bij het aantreffen van dode dieren vraagt de gemeente hierover contact op te nemen met hen of de dierenambulance. Ook wordt gewaarschuwd de dieren zelf niet aan te raken en contact met het water te vermijden. De gemeente neemt geen maatregelen, zo meldt een woordvoerder. "De natuur moet het zelf oplossen." Voedselvergiftiging

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen sterven. De bacterie die botulisme veroorzaakt heeft zich door de aanhoudende warmte in het stilstaande water snel kunnen vermenigvuldigen. De gemeente verwacht dat de bacterie weer zal afnemen door het koelere weer en de verwachte neerslag de komende tijd. Toch raad de gemeente aan om voorzichtig te blijven en huisdieren niet in contact te laten komen met het water.