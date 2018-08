Tientallen 'verdachte objecten' ontdekt bij explosievenonderzoek op strand Den Helder

Deel dit artikel:











DEN HELDER - Er zijn tientallen 'verdachte objecten' gedetecteerd op het strand van Den Helder, zo laat explosievenexpert Ad van Riel van REASeuro weten aan NH Nieuws. Afgelopen week heeft hij onderzoek gedaan op het strand tussen Huisduinen en Julianadorp. "We weten pas of het echt explosieven zijn, als het eenmaal is opgegraven."

Het onderzoek naar explosieven op het strand van Den Helder volgt naar aanleiding van meerdere vondsten van explosieven. Lees ook: Opnieuw vliegtuigbom op strand Den Helder Strandzoeker Ed Mallekoote heeft sinds begin dit jaar bijna tweehonderd explosieven opgegraven, variërend van kogels en granaten tot een landmijn en zelfs een vliegtuigbom vorige week maandag. Lees ook: Bommenvinder krijgt steun voor oproep: onderzoek nodig naar granaten op strand Den Helder Mallekoote is blij met het onderzoek. Hij heeft meerdere malen bij de gemeente aangedrongen op onderzoek uit vrees voor ongelukken met badgasten. Veel explosieven liggen op minder dan 30 centimeter onder het zand. Lees ook: Grootschalige opruimactie explosieven op strand Den Helder start bij 'slecht' strandweer



Morgenochtend start het bedrijf REASeuro met het opgraven van de verdachte objecten. De EOD zal zo nodig de gevonden explosieven tot ontploffing brengen.