Ook in Haarlem rijden straks 'die fietsen met die blauwe voorwielen' Foto: Haarlem 105

HAARLEM - Na Amsterdam is Haarlem de tweede stad in Noord-Holland die een vestiging van Swapfiets krijgt. De 'fietsen met de blauwe voorwielen' zijn in Amsterdam erg populair, met name onder studenten.

Het idee van de Swapfiets komt van twee Delftenaren. Je huurt voor een vast bedrag per maand een fiets en zodra hij stuk is, komt er snel iemand van het bedrijf ('swappers' genaamd) met een vervangende fiets langs. Kleine reparaties worden ter plekke gedaan. De winkel opent donderdag en zit aan de Gedempte Oude Gracht.