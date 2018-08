Stellingen voor Mike Snoei en Misha Salden

VELSEN-ZUID - Vrijdag begint de eerste divisie weer. NH Sport legde Volendam-trainer Misha Salden en Telstar-trainer Mike Snoei een aantal stellingen voor.

De stellingen gaan onder andere over het succes van Telstar vorig jaar. Was dat geluk? En het mindere seizoen van FC Volendam. Was dat pure pech?

De trainers zijn het eens over een aantal stellingen, maar over welke ploeg de meeste punten gaat pakken in de vissersderby verschillen ze van mening...