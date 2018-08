Deel dit artikel:











Zomervakantie voor Noord-Hollandse scholieren halverwege Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Hoewel het voor scholieren nog niet voorbij is met de pret is het einde wel bijna in zicht: de zomervakantie in onze regio is halverwege. Over drie weken begint het nieuwe schooljaar in zowel de basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

De zomervakantie begon in onze provincie op 21 juli en eindigt op 2 september. In de zuidelijke provincies worden de schoolbanken vanaf 20 augustus gevuld. Het midden van het land is de week daarop aan de beurt. Lees ook: Buien, onweer en hagel op komst De eerste drie weken van deze zomervakantie waren bloedheet. De provincie kampte met extreme temperaturen en droogte. Inmiddels is het afgekoeld, maar volgens NH-weerman Jan Visser is de zomer nog zeker niet voorbij. De komende weken verwacht hij af en toe nog een aantal warme dagen. Zomervakantie's per regio

Om de vakantiedrukte te verminderen zijn in Nederland de data voor schoolvakantie's verspreid over drie regio's: Noord, Midden en Zuid. Scholen mogen hier niet van afwijken. In Regio Noord is de zomervakantie van 21 juli tot en met 2 september, in Regio Midden van 14 juli tot en met 26 augustus en in Regio Zuid 7 juli tot en met 19 augustus.