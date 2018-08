Jordie van der Laan tekent bij Telstar

VELSEN-ZUID - Jordie van der Laan speelt dit seizoen voor Telstar. De spits heeft een contract voor één seizoen getekend met een optie voor een tweede seizoen in Velsen-Zuid.

De aanvaller stond onder contract bij DOVO, maar had een clausule in zijn contract. Daarin stond dat hij kon vertrekken wanneer zich een BVO zou melden. De lange Van der Laan was de afgelopen week op proef bij de Witte Leeuwen en kon strainer Mike Snoei overtuigen.

Het is nog niet bekend of ook de Argentijnse Italiaan Facundo Lescano dit seizoen voor Telstar speelt. Lescano was afgelopen week ook op proef bij De Witte Leeuwen.