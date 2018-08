Deel dit artikel:











"De autocross is het mooiste wat er is" Foto: NH Nieuws

SINT MAARTEN - Vader en zoon Kandt komen al jaren op de autocross van Sint Maarten. "Het met elkaar de auto klaarmaken. Zorgen dat je gereed bent voor de race. Gezellig met elkaar wat eten en drinken. De kinderen mee. Dat is geweldig. De cross is het mooiste wat er is", aldus Marco Kandt.

Marco Kandt nam zijn vader zo'n tien jaar geleden mee naar de autocross en sindsdien is Kandt senior verknocht aan het racen in de stockcar. NH Sport was zondag aanwezig en maakte de volgende reportage van de familie Kandt.