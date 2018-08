Dolberg nog afwezig, Eiting twijfelgeval voor duel tegen Standard

AMSTERDAM - Trainer Erik ten Hag verwacht dinsdag thuis tegen Standard Luik een open wedstrijd. "We zullen zeker met onze sterkste opsteling beginnen", zei Ten Hag. "Tegen Standard is het weer een hele andere wedstrijd dan zaterdag tegen Heracles."

Standard zal moeten scoren, aangezien Ajax vorige week in Luik met 2-2 gelijkspeelde.

"We hadden eigenlijk met 3-0 of 3-1 moeten winnen", zei Ten Hag. "Na de rust kwam er een vorm van gemakszucht in de ploeg, zoiets van 'de buit is binnen'. We gingen ook te veel speculeren op de counter. Ik heb de spelers deze week nog gewezen op de wedstrijd tegen Rapid Wien van een paar jaar geleden." Ajax speelde in 2015 in de voorronde van de Champions League uit met 2-2 gelijk en verloor thuis met 2-3, een scenario dat Ten Haag hoopt te voorkomen.

Geen Dolberg

Ajax zal het morgen in ieder geval nog moeten doen zonder Kasper Dolberg en ook Carel Eiting is een twijfelgeval. "Carel had buikkrampen, we kijken hoe zich dat ontwikkeld. We hebben een kern van zestien basisspelers. Pas na zeven of acht wedstrijden weet je wat het beste team team is. Geen enkele ploeg is na de voorbereiding helemaal klaar en je bent ook nog afhankelijk van eventuele transfers."

Frenkie en Daley

Ten Hag is niet bang voor ontevreden spelers. "Je hebt een contract en daar staat niet in of je basisspeler bent. Je moet het op de trainingen laten zien. De spelers zijn allemaal gretig."

"Het team staat boven persoonlijke wensen", zei Ten Hag over de wens van Frenkie de Jong om op het middenveld te spelen. "Frenkie en Daley kunnen allebei zowel in het centrum als op het middenveld spelen. Ze hebben tot nu toe weinig samen op het veld gestaan."

"We willen Champions League spelen"

"Morgen is een hele belangrijke wedstrijd, zoals elke wedstrijd belangrijk is, maar we willen de Champions League halen."

Na de persconferentie ging Ajax trainen op De Toekomst omdat het veld in de Johan Cruijff ArenA slecht is. De wedstrijd tegen Standard Luik begint morgen om 20.30 uur.