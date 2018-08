Deel dit artikel:











Klopjacht op mannen na inbraak in Alkmaarse woning Foto: Shutterstock

ALKMAAR - Na een inbraak in een woning aan de Karinthiëstraat in Alkmaar is vanmiddag een heuse klopjacht op de daders ontstaan. De twee mannen wisten echter te ontkomen.

De politie riep omwonenden rond 14.15 uur via een Burgernetbericht op uit te kijken naar twee mannen die overwegend in het zwart waren gekleed. Een ervan zou een jasje dragen waar het opschrift AGU op de rug stond. Om 15.30 uur liet de politie weten de daders niet te hebben gevonden.