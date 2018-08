Grote steden onvoldoende bezig met duurzame mobiliteit

ZAANSTAD - Er wordt door grote steden in Nederland te weinig ambitie getoond op het gebied van duurzame mobiliteit. Dat blijkt uit een analyse van Natuur & Milieu. In de Metropoolregio scoren Almere en Amstelveen beiden onvoldoende, Zaanstad juist goed.

De stichting onderzocht de nieuwe collegeakkoorden van de 32 meest dichtbevolkte gemeenten in Nederland en concludeert dat bijna de helft daarvan onvoldoende of matig scoort. Voornamelijk maatregelen voor elektrisch rijden, zoals het aanleggen van extra elektrische laadpalen, blijft in veel steden achter.

Onvoldoende

De gemeente Almere scoort met slechts 2 van de 10 ambities een onvoldoende. De stad investeert alleen in extra laadpalen en het verduurzamen van het gemeentelijke wagenpark. Amstelveen deelt deze score, maar investeert slechts in een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer en het verminderen van de parkeernorm in de stad.



De gemeenten Amsterdam (5 /10) en Haarlem (6 / 10) scoren in de analyse daarentegen 'redelijk'. De steden scoren meer punten door onderandere het invoeren of behouden van de milieuzone, het investeren in duurzame stadsdistributie, het uitbereiden van fietsparkeerplekken, emissieloos openbaar vervoer en het faciliteren van nieuwe mobiliteit, zoals autodelen en 'park & ride' voorzieningen.

Zaanstad

Slechts 4 van de 32 onderzochte gemeenten scoren volgens Natuur & Mileu goed, waaronder de gemeente Zaanstad. Daar kan de gemeente enkel nog verbeteren door het invoeren van een milieuzone en streven naar emissieloos openbaar vervoer.



Utrecht komt landelijk als beste uit de test. Alleen het aanleggen van een snelfietspad maakt de score van deze gemeente compleet.

