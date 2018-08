Deel dit artikel:











Kinderen schrikken van wildplasser bij speeltuin in IJmuiden Foto: Fred Segaar/NH Nieuws

IJMUIDEN - Was het een schennispleger of een wildplasser die de kinderen in speeltuin Zeewijk in IJmuiden aan het schrikken heeft gebracht? Hoe dan ook hebben de vrijwilligers adequaat gehandeld door meteen de politie in te schakelen, vindt bestuurslid Carrie Nupoort. "Ik ben daar echt heel blij mee."

De politie nam de melding dat een man zijn geslachtsdeel aan kinderen had getoond bij de speeltuin aan de Orionweg gistermiddag serieus en liet onder meer een burgernetmelding uitgaan. Maar volgens een van de vrijwilligers was op dat moment al duidelijk dat het niet om een exhibitionist ging, maar om een dronken man met hoge nood. De man zou inmiddels zijn verontschuldigingen hebben aangeboden. Onderzoek

"Het blijft natuurlijk raar dat zo'n man juist bij een speeltuin gaat plassen. Maar goed: misschien heeft hij dat niet door gehad", zegt de vrijwilliger. Ze was er niet bij toen het gebeurde, maar heeft gehoord dat het gaat om een buurtbewoner met alcoholproblemen. De politie wil niet direct aannemen dat het om een dronken wildplasser gaat. "We zijn nog steeds naar de man op zoek en willen geen voorbarige conclusies trekken", aldus een woordvoerder.