Het regent weer, maar is het droogtegevaar ook geweken?

NOORD-HOLLAND - Na een lange, héél lange periode van hitte en droogte weten we weer wat regen is. Maar is het droogtegevaar geweken nu het soms weer met bakken uit de hemel komt?

"De buien van de afgelopen dagen hebben ervoor gezorgd dat de natuur zich weer enigszins herstelt", vertelt woordvoerder Rob Kiel van waterbedrijf PWN. "Er zijn wat planten die ontkiemen, dus dat is goed nieuws."

Grondwaterpeil

Toch is het te vroeg om te juichen. "Het is nog maar een klein beetje regen, dus het zal nog even duren voordat de duinen zich weer helemaal hebben hersteld. Het grondwaterpeil is nog niet op het oude niveau. Voor de dieren is er nu geen probleem, zij kunnen voldoende water vinden."

Het brandgevaar in de droge duinen is wat afgenomen. Maar het advies om goed uit te kijken geldt nog altijd, aldus Kiel. "De kans dat er alsnog brand uitbreekt, is nog steeds aanwezig."

Sproeien mag weer

Het 'hitte-alarm' dat eind juni door PWN werd afgegeven, is inmiddels niet meer van kracht. "Het is minder warm, dat is al reden voor minder waterverbruik. En bovendien zijn veel mensen op vakantie. Het verbruik is aanzienlijk afgenomen. De strenge regels van de hete periode om niet meer de tuin te sproeien en kort te douchen zijn vervallen."