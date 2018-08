Deel dit artikel:











Winkeldief in Heemstede kort na roof in kraag gegrepen Foto: Shutterstock

HEEMSTEDE - Door een oplettende voorbijganger kon een winkeldief in Heemstede vrijdagochtend binnen drie kwartier na de roof al in de kraag worden gegrepen. De dertiger had een greep in de kassa gedaan en was vervolgens gevlucht.

De politie had direct na de winkeldiefstal, rond 11.15 uur, aan de Raadhuisstraat in Heemstede een signalement verspreid via Burgernet. Het zou gaan om een blanke man van 30 jaar met stekelhaar. Hij was na de roof gevlucht. Een Burgernetdeelnemer zag de man lopen en waarschuwde de politie. Agenten arresteerden vervolgens de dief tegen 12.00 uur in de buurt van de Zandvoortselaan in Heemstede. De politie doet onderzoek naar de winkeldiefstal.