De Peiling: Waarom is slechts 10 procent van de mensen linkshandig?

NOORD-HOLLAND - Het is Internationale Linkshandigendag. Een dag om aandacht te vragen voor de ongemakken waarmee linkshandigen te maken krijgen. Ben jij links- of rechtshandig?

Waarom maar 10 procent?

Het is niet met zekerheid te zeggen waarom maar 10 procent van de mensen linkshandig is. Wetenschappers denken dat genetische aanleg een rol speelt, maar de omgeving waarin iemand opgroeit is waarschijnlijk van grotere invloed.

Tik op je vingers

Vroeger kregen linkshandige kinderen nog wel eens een tik op de vingers als er op school niet met rechts geschreven werd. Dat wordt al jaren niet meer gedaan Toch is het merendeel van de kinderen in een schoolklas nog steeds rechtshandig.

Samenwerking

Wetenschappers van de universiteit van Chicago hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen de voorkeurshand en het sociale gedrag. Een maatschappij die veel samenwerking vereist telt meer rechtshandigen. Dat is duizenden jaren geleden zo gegroeid omdat mensen dan makkelijker gereedschappen konden delen.

Ongemakken

Linkshandigen ervaren veel ongemakken in een overwegend rechtshandige wereld. Bekend zijn schrijven, waarbij de linkerhand vaak voor vlekken zorgt omdat de inkt van de pas geschreven tekst nog niet droog is. Schenktuitje

Maar ook veel alledaagse gebruiksvoorwerpen zijn gemaakt voor rechtshandigen. Scharen, dunschillers en kurkentrekkers bijvoorbeeld. Maar ook steelpannetjes, jus- en soeplepels die voorzien zijn van een schenktuitje zorgen voor problemen. Dat tuitje zit voor linkshandigen aan de verkeerde kant. Creatiever?

David Bowie, Beethoven, Leonardo Da Vinci en Paul McCartney waren allemaal linkshandig. Denk jij dat linkshandigen creatiever zijn? En wat is eigenlijk jouw voorkeurshand?

