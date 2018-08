Omwonenden boos over kapot glas op schoolplein Wervershoof

WERVERSHOOF - Omwonenden van basisschool de Schelp maken zich boos over kapot glas en lege bierblikjes die hangjongeren achterlaten op het schoolplein. "Er spelen hier kleine kinderen op blote voeten."

Marc Schouten kan er met zijn verstand niet bij: "Drink even wat minder, als je niet meer logisch kunt nadenken."

In de Facebookgroep 'Je bent een Wervershover als' heeft Schouten zijn frustraties geuit. Hij roept daarin de jongeren op om zelf hun troep op te ruimen. "Wij hebben het kapotte glas al netjes voor jullie aangeveegd, doen jullie het nog even in de prullenbak?" Sarcastisch: "Ik heb mijn stoffer en blik per ongeluk thuis gelaten."

Of de groep hangjongeren gehoor geven aan zijn oproep is niet bekend, aldus mediapartner WEEFF.