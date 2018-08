Deel dit artikel:











Voetjes van de vloer, vijf dagen lang Haarlem Jazz & More in de stad Foto: HFV/Michel van Bergen

HAARLEM - Paul de Munnik, Gers Pardoel en Nielson. Het zijn slechts een paar van de grote namen die vanaf woensdag op het podium zullen staan op de Grote Markt in Haarlem, tijdens Haarlem Jazz & More. Dáár en op drie andere buitenpodia in de stad kan iedereen (gratis) genieten van nationaal bekende artiesten en lokaal talent.

Het festival wordt woensdag om 18 uur afgetrapt op de Grote Markt door de Haarlemse band Maeland. Paul de Munnik en Nielson zullen later op de avond op het podium verschijnen. Naast de Grote Markt zijn er podia op de Oude Groenmarkt, het Klokhuisplein en bij de Pletterij. De Pletterij profileert zich in aanloop naar het festival als 'het enige echte jazzpodium tijdens Haarlem Jazz & More'. Het 'Omnibus Trio' van bassist Ernst Glerum trapt daar op donderdagavond het festival af. Aanstaande zondag wordt Haarlem Jazz & More in de ochtend afgesloten met een bijzondere jazzdienst in de Grote- of St. Bavo Kerk. Dominee Jan van Aller en trompettist Lorenzo Mignacca zullen de dienst, met het thema 'timing', leiden.