Honderden huishoudens zonder stroom in Uitgeest en de Schermer

UITGEEST - Een stroomstoring heeft vanochtend naar verwachting honderden huishoudens getroffen in Uitgeest en de Schermer. De bewoners van ruim twintig straten in Uitgeest, De Woude, Graft, Markenbinnen, Starnmeer, West-Graftdijk en Zuidschermer zaten een tijdje zonder elektriciteit.

Dat meldt Liander. Een woordvoerder laat NH Nieuws weten dat in totaal 685 aansluitingen last hadden van de storing, die begon om 07.50 uur.

Even voor 11.00 uur meldde Liander dat de storing weer achter de rug is. De oorzaak is niet bekend, aldus de woordvoerder.