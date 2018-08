'Wanhopige' Welshman via brief op zoek naar Amsterdamse vlam

AMSTERDAM - (AT5) Toerist Josh uit Wales is via een brief op zoek naar een bewoonster van een appartement aan de Admiraal de Ruijterweg in West.

Hij heeft de vrouw tijdens de Canal Parade ontmoet en belandde uiteindelijk in haar appartment. "Helaas moest ik die nacht naar huis vliegen en in de haast ben ik haar naam en contactgegevens vergeten", zo staat in de brief.

Wanhopig

Josh heeft een of meerdere brieven per post naar een willekeurig adres in de straat gestuurd. Hij schrijft 'wanhopig' te zijn en geen andere opties te hebben om de vrouw te vinden. In de brief vraagt de Brit of bewoners haar kennen. Als dat niet het geval is, dan vraagt hij of ze de brief bij hun buren bezorgen.

De Brit denkt dat de vrouw ongeveer 25 jaar oud is en dat haar naam begon met een J of een G. "Ze woont met een huisgenoot in een appartement op de bovenste verdieping, waarschijnlijk bij een tramhalte in de buurt." In de brief staat een foto van zijn outfit die dag, een wit T-shirt en konijnenoortjes op zijn hoofd.

Afhankelijk

Hij hoopt dat bewoners hem bellen of mailen als ze weten wie de vrouw is, of dat ze de vrouw vragen contact met hem op te nemen. "Ik weet dat de Admiraal de Ruijterweg een grote straat is en dat deze poging zeer optimistisch is, maar ik ben afhankelijk van hulp van uw buurt."

Josh is per mail te bereiken via jtdavies1988@gmail.com.