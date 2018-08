Terminale Kenny (12) met limo naar Arena gebracht voor Ajax-Heracles

AMSTERDAM - Het resultaat liet te wensen over, maar dat mocht de pret voor 12-jarige Kenny niet drukken. De zieke voetbalsupporter werd zaterdag bij wijze van verrassing met een limo opgehaald en onder politiebegeleiding naar de Johan Cruijff Arena gereden om Ajax' seizoensopening tegen Heracles Almelo bij te wonen.

Het bezoek was een initiatief van de Stichting Kanjer Wens. De stichting zet zich in om wensen van kinderen met een ernstige ziekte of een chronische aandoening te vervullen.

"Daar helpen wij graag aan mee", schrijft Team Hoofdwegen van de politie op hun Facebook-pagina. Onderweg van Muiden naar Amsterdam-Zuidoost werd de limousine begeleid door politieauto's.

Bijzondere entree

Volgens de Stichting Kanjerwens hebben ze Kenny, die door z'n ziekte in een rolstoel zit, met de politie 'een wel heel bijzondere entree bezorgd'.



"Aan het einde van de wedstrijd was hij vergeten dat hij ziek was", vertelt zijn begeleider. "Daar doe je het voor."