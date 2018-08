Buien, onweer en hagel op komst

NOORD-HOLLAND - Het belooft een onstuimige dag te worden. We kunnen niet alleen regenbuien, maar ook onweer en hagel verwachten. Dat kondigt NH Nieuws-weerman Jan Visser aan.

Aan het einde van de ochtend hebben we al een grotere kans op buien. Die zetten in de loop van de middag door, waarschijnlijk gepaard met onweersbuien en hagel. De nattigheid zet in de avond nog door. Later op de avond en vannacht 'zakt het weer in', aldus Visser.

Morgen wordt het overwegend droog met 22 graden. Woensdag (24 graden) en donderdag (25) krijgen we 'licht wisselvallig rustig, normaal zomerweer', vervolgt Visser.

Stranddagen

Wie hoopt op nog wat stranddagen kan zomaar nog op z'n wenken bediend worden. Het is, zegt de weerman, nog te vroeg om de zomer als 'voorbij' te betitelen. "Af en toe een echt zomerse dag verwacht ik nog wel."