Geredde hamster heeft veel geluk gehad: "Kooi was al aan het smelten"

PURMEREND - De hamster die gisterochtend werd gered uit een brandend appartement in Purmerend is door het oog van de naald gekropen. Toen de brandweer het knaagdier ontdekte, was de kooi al aan het smelten. "De hitte was enorm."

Dat schrijft de Dierenambulance Purmerend, die zich gisteren na de reddingsactie door de brandweer over de hamster ontfermde, op Facebook. "Hammie (zo noemen wij hem maar even voor het gemak) maakt het gelukkig prima in zijn tijdelijke verblijf bij de dierenambulance", schrijven de vrijwilligers op hun Facebook-pagina.

Toch had het weinig gescheeld of de hamster was verzwolgen door de vlammenzee. "Had geen twee minuten langer moeten duren, vertelde een brandweerman", schrijft de Dierenambulance bij een foto van de plastic bak, die zichtbaar door de hitte is aangetast. "De hitte was enorm waardoor de bodembedekking elk moment vlam had kunnen vatten."

Behalve de hamster was er niemand thuis toen er gisteren brand uitbrak in de woning aan de Lambertus Huisengastraat. Het vuur heeft de woning onbewoonbaar gemaakt, maar door het kordate optreden van de brandweermensen werd de hamster ongedeerd uit het pand gehaald.

'Voor heel groot, maar ook voor piepklein'

"Dat de hamster veel geluk heeft gehad, is aan zijn kooi goed te zien. Wij zijn trots op onze brandweermensen. Of ze nu een volwassen persoon of een kleine hamster moeten redden, maakt hun niet uit. Ze staan klaar voor heel groot, maar ook voor piepklein. Namens de hamster en de eigenaar (die we nog niet hebben gesproken) onze enorme waardering en dank.

Overigens is de politie nog op zoek naar getuigen van de woningbrand. Hoewel de Veiligheidsregio gisteren liet weten dat de brand in de woonkamer is begonnen, is de oorzaak nog niet bekend. Wie gisteren rond 6.00 uur iets verdacht heeft gezien rond het appartementcomplex in de Lambertus Huisengastraat, wordt verzocht te bellen met de politie op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.