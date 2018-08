Bosrandbrug wil niet meer dicht

SCHIPHOL - Wie vanochtend gebruik wilde maken van de Bosrandbrug tussen Aalsmeer en Schiphol-Oost kwam een tijdje bedrogen uit. Door een storing bleef de brug voorlopig open staan.

De Bosrandbrug is de brug over de Ringvaart van de Haarlemmerpolder. De brug verbindt de Bosrandweg in Aalsmeer met de Brugstraat en de Schipholdijk/Fokkerweg op Schiphol-Oost.

De ANWB liet weten dat de storing problemen oplevert voor het verkeer op de N231 in de richting van Schiphol. Inmiddels zijn de problemen achter de rug en hoeft er niet meer te worden omgereden.