Snorfietser ernstig gewond na botsing in Hoorn Foto: Amoureus Media / Wesley Boots

HOORN - Een man op een snorfiets is vanavond ernstig gewond geraakt, toen hij op de Draafsingel in Hoorn in botsing kwam met een scooterbestuurder.

Bij het ongeluk viel de snorfietser hard op de grond en raakte dusdanig gewond, dat hij met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek.