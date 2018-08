Nachtbrakers opgelet: vannacht talloze vallende sterren aan de hemel

NOORD-HOLLAND - Als het weer en de wolken meewerken, zijn er komende nacht veel vallende sterren te zien. Het hoogtepunt ligt tussen 3.00 en 4.00 uur; dan schieten er volgens Weerplaza zo'n 70 tot 80 meteoren voorbij. De maan is er niet om het schouwspel te verstoren.

De vallende sterren horen bij de Perseïdenzwerm. Die is elk jaar rond 13 augustus te zien. De aarde trekt dan door de puinwolk van de komeet Swift-Tuttle. Brokjes steengruis van de komeet verbranden in de dampkring, op 100 kilometer hoogte, en dat zien we als een lichtspoor.

Op de meeste plaatsen is het vannacht bewolkt, maar door de hoge frequentie van vallende sterren kunnen een paar onbewolkte minuten al een mooi schouwspel opleveren.