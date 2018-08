AMSTERDAM - Een man is vanavond ernstig mishandeld aan de Kikkensteinstraat in Amsterdam-Zuidoost. Volgens omstanders zou hij zijn gewurgd en geslagen door een andere man.

Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. Waarom hij zo is toegetakeld, is niet bekend.

Van de verdachte ontbreekt nog een ieder spoor. De politie doet onderzoek.