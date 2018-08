Familie Koper zet zich met man en macht in voor verwoest weeshuis Lombok

HEERHUGOWAARD - Het kindertehuis Peduli Anak is na de zware aardbeving op Lombok volledig verwoest. Siska Koper en haar familie uit Heerhugowaard steunden het weeshuis al jaren en dat is nu niet anders. Er wordt met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk geld op te halen voor hulp en heropbouw.

"Het is gewoon heel zwaar, ondanks dat alle 92 kinderen ongedeerd zijn is alles verwoest", vertelt Siska aan NH Nieuws. "Sommige woningen die net nieuw waren zijn maar drie weken gebruikt. Na de tweede beving is alles vernield."

Via internet houdt ze alles in de gaten, nieuwe updates van het tehuis worden gefilmd en op YouTube geplaatst. "We merken dat er best wat donaties binnenkomen en dit is ook hard nodig. Gelukkig hebben de kinderen en verzorgers nu tenten om in te slapen en is er nu ook voedsel gekomen."

Maar voor Siska is de volgende fase nog lastiger en belangrijker. "Fase 2 is puinruimen, er kunnen geen nieuwe dingen gebouwd worden wanneer heel Lombok onder het puin ligt. Daarna willen we woningen gaan bouwen die beter tegen aardbevingen kunnen. We hebben hier veel geld voor nodig. Dus we hopen echt dat we Peduli Anak kunnen behouden en elke donatie geeft ons weer kracht om door te gaan."

Wil je het weeshuis in Lombok steunen? Dat kan hier.