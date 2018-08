Volleybalsters verliezen finale van Rusland

In de groepsfase namen Oranje en Rusland het donderdag ook al tegen elkaar op. Toen won Nederland met 3-2. Verder werden ook Turkije en Italië verslagen.

De volleybalsters zijn in voorbereiding op het wereldkampioenschap dat eind september begint. Nederland speelt in groep A tegen gastland Japan, Argentinië, Duitsland, Kameroen en Mexico. Oranje kwam bij het vorige WK in 2014 in Italië niet verder dan de dertiende plek. Toen was Gido Vermeulen nog bondscoach. Onder leiding van zijn opvolger Giovanni Guidetti eindigden de volleybalsters twee jaar terug bij de Olympische Spelen in Brazilië als vierde.