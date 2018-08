Antwoord op Europees verlies zorgt voor blije Van den Brom

ALKMAAR - "Je bent altijd nieuwsgierig als trainer hoe de ploeg omgaat met een Europese teleurstelling. We hebben de start niet gemist", luidde de korte conclusie van coach John van den Brom na de 5-0 zege op NAC Breda.

De trainer, bezig aan zijn vijfde seizoen in Alkmaar, ging nog even dieper in op de de uitschakeling in Europa tegen het nietige FC Kairat en de daaropvolgende reacties. "Het stoort mij niet, maar het gaat om het perspectief waarin je het ziet. Overal wordt de ploeg al afgeschreven. Alsof we niet meer kunnen voetballen en dan gaat het alleen maar over Wout en Alireza. Maar die zijn weg en er staan weer nieuwe spelers op. Dat heb je vandaag gezien. Vijf doelpunten van vijf verschillende spelers. Leon Bergsma die zijn debuut maakt. Dorian Rotariu die leuke dingen laat zien. Ik ben tevreden."

Van den Brom had helemaal niets te klagen na de sterke zege. "Dit is een geweldig begin van een hopelijk mooi seizoen. Een compliment voor de jongens."